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вторник, 28 мая 2019 12:48

Деятельность "братского" народа: оккупанты сожгли уже второй дом в Верхнеторецком
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Террористы не давали пожарным тушить дом, постоянно обстреливая место пожара
Фото: пресс-служба 93ОМБр
Террористы не давали пожарным тушить дом, постоянно обстреливая место пожара
Террористы не давали пожарным тушить дом, постоянно обстреливая место пожара
Террористы не давали пожарным тушить дом, постоянно обстреливая место пожара
Террористы не давали пожарным тушить дом, постоянно обстреливая место пожара

93 механизированная бригада показала последствия деятельности "братского" народа. От обстрела оккупантов поселка Верхнеторецкое в Донецкой области полностью выгорел жилой дом.

"Хозяева дома в нем временно не жили из-за обострения на фронте, впрочем за домом ухаживали. К сожалению, против вражеских снарядов это не помогло. Кроме того, террористы не давали пожарным тушить дом, постоянно обстреливая место пожара", - сообщили в пресс-службе бригады.

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Случай возгорания домов гражданских жителей из-за обстрелов оккупантов здесь произошел уже второй раз за месяц.

27 мая Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский имел первую рабочую поездку в Луганскую область. Там осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. С 2015-го там не ведутся боевые действия.

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