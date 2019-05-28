Деятельность "братского" народа: оккупанты сожгли уже второй дом в Верхнеторецком

Фото: пресс-служба 93ОМБр

93 механизированная бригада показала последствия деятельности "братского" народа. От обстрела оккупантов поселка Верхнеторецкое в Донецкой области полностью выгорел жилой дом.

"Хозяева дома в нем временно не жили из-за обострения на фронте, впрочем за домом ухаживали. К сожалению, против вражеских снарядов это не помогло. Кроме того, террористы не давали пожарным тушить дом, постоянно обстреливая место пожара", - сообщили в пресс-службе бригады.

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Случай возгорания домов гражданских жителей из-за обстрелов оккупантов здесь произошел уже второй раз за месяц.

27 мая Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский имел первую рабочую поездку в Луганскую область. Там осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. С 2015-го там не ведутся боевые действия.