"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт

27 мая Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский имел первую рабочую поездку в Луганскую область. Там осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. С 2015-го там не ведутся боевые действия.
"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении на странице Администрации президента в Facebook.
Gazeta.ua предлагает подборку реакций пользователей сети на этот визит президента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярош рассказал, как быстро разгромить боевиков на Донбассе
Комментарии