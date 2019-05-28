"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт

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27 мая Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский имел первую рабочую поездку в Луганскую область. Там осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. С 2015-го там не ведутся боевые действия.

"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении на странице Администрации президента в Facebook.

Gazeta.ua предлагает подборку реакций пользователей сети на этот визит президента.

Автор: Fb/Vika Yasynska

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Автор: Fb/Yury Bogdanov В сети появилось яркое видео удара бойцов ВСУ по позициям боевиков в оккупированной Горловке. Оттуда ранее пришелся удар, который ранил одного из украинских военнослужащих.