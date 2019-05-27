Боевикам "всыпали перца" под Горловкой: столб огня видно за километры

Горит позиция ДНР под Горловкой - ее уничтожили бойцы 53-й бригады ВСУ / скрин

В сети появилось яркое видео удара бойцов ВСУ по позициям боевиков в оккупированной Горловке.

Оттуда ранее пришелся удар, который ранил одного из украинских военнослужащих, пишет волонтер Юрий Мисягин в Facebook.

"Окраина оккупированной Горловки. Пехота 1 батальона 53 бригады была вынуждена точно "насыпать" в ответ. Было за что. При обстреле вот именно с того самого места, которое горит, получил ранения наш боец ​​из разведывательной роты. Чтобы подавить огонь противника, пехоте пришлось в ответ отработать сначала из КПВТ, а после точно из СП", - говорится в сообщении.

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