"Азов" уничтожил штаб врага

Батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины ликвидировала вражеский штаб на Светлодарской дуге.
Видео ликвидации опубликовала пресс-служба подразделения на странице в Youtube.
Боевики использовали здание бывшей базы отдыха "Уют" для размещения в ней одной из своих позиций.
"Бойцы "Азова" вновь нанесли удар по оккупантам. На этот раз под огнем "Азовского" вооружения оказался штаб террористов. Точные выстрелы - и главное кодло врага разрушено. "Азов": продолжаем вести борьбу с террористами!" - сообщили в пресс-службе.
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Информации о потерях противника не предоставляется.
23 мая на Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.
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