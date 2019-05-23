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четверг, 23 мая 2019 19:01

Украинских военных обстреляли из тяжелого вооружения

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Украинских военных обстреляли из тяжелого вооружения
На Донбассе боевики применили минометы калибров 120 и 82 мм. Фото: Znaj.ua

На Донбассе от начала суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ вели огонь по украинским позициям из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески - из противотанковых ракетных комплексов, 3 раза у населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4 ", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Около 400 морпехов из состава Объединенных сил получили право носить "штормовой" берет. Все они выполняют боевые задачи в зоне проведения ООС.

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23
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