Депутаты Госдумы приехали на оккупированный Донбасс. Агитируют - МИД протестует

МИД Украины выражает протест по поводу визита партийцев "Единой России" на оккупированные территории. Фото: mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии "Единая Россия" на временно оккупированные Российской Федерацией территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в официальном документе на сайте украинского ведомства.

В МИД рассматривают приезд российских депутатов как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ.

"Поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки "Единой России" среди российского населения, которую правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины. Участие украинских граждан с российскими паспортами, навязанными оккупационной администрацией, в выборах в Госдуму РФ поставит под сомнение их легитимность", - говорится в заявлении.

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Представитель МИД подчеркнул, что такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязательствами России в рамках Минских договоренностей и договоренностей лидеров "нормандского формата".

Поэтому граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, призывают не участвовать в противоправных российских плебисцитах.

МИД осудил санкции, наложенные Парламентской ассамблеей Совета Европы на члена украинской делегации, нардепа Алексея Гончаренко. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко. По его словам, решение регламентного комитета ПАСЕ диссонирует с "вызывающим поведением делегации РФ, которая сводит свое участие в ассамблее исключительно к прикрытию и оправданию агрессивных действий российского руководства против стран-соседей".