Дело Маркива: в Италии объяснили приговор украинцу

Украинский военного 30-летнего Виталия Маркива осудили в Италии до 24 лет в тюрьме. Его обвинили в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли во время войны в Донбассе 5 лет назад. Фото - uatv.ua

Суд присяжных итальянского города Павии распространил 11 октября мотивационную часть приговора украинскому солдату Виталию Маркиву. Присяжные считают, что солдат Национальной гвардии Украины активно способствовал умышленном убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска.

Судьи констатируют, что обвиняемый в тот день, 24 мая 2014, на горе Карачун, со своей боевой позиции видел керамическую фабрику Zeus Ceramica и имел хороший визуальный контроль железной дороги, у которой в овраге погибли итальянец-фотограф Андреа Роккелли и россиянин Андрей Миронов, сообщает Радио Свобода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский предложил Италии пересмотреть дело нацгвардейца Маркива

"Маркив, выполняя функцию руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижения журналистов по направлению поезда, начал действовать, "стреляя во все, что двигалось в радиусе двух километров , и похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и войска (ВСУ)", - пишут присяжные в тексте-мотивации приговора.

Суд присяжных Павии решился утверждать что "Маркив выполнял явно незаконный приказ, который нарушает положения IV Женевской конфенция 1950 по защите гражданских во время войны". Судьи отвергли аргументы стороны защиты, указав, что не были предоставлены веские документальные доказательства или свидетельства, которые опровергали причастность солдата к инциденту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива

Свидетельство украинских военных на процессе названы неопределенными, противоречивыми. Описывая в мотивационной части место трагического события, судьи, как и в материалах досудебного следствия, продолжают говорить об инциденте "в условиях гражданского конфликта в Украине, где правительственные войска противостояли пророссийским сепаратистам". Ведущими свидетелями судьи назвали француза Ругелона - "надежный свидетель" и итальянку Морани - "журналистку-профессионала".

Сторона защиты изучает текст мотивационной части приговора и в течение следующих полутора месяца есть время для подачи обжалования решения суда.

30-летний Виталий Маркив с двойным украинско-итальянским гражданством более двух лет находится под стражей в миланской тюрьме. 12 июля его приговорили к 24 годам неволи за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли во время войны в Донбассе 5 лет назад. Он отрицает свою причастность к гибели иностранных репортеров на Донбассе и настроен обжаловать решение суда первой инстанции.