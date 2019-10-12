Дело Маркива: в Италии объяснили приговор украинцу

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 720
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 585
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 3861
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 702
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 261
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1287
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2115
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2583
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1368
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
9
7
3
7
4
&quot;Пусть нас хоть на фото увидят&quot; - открыли выставку о войне в Донбассе
"Пусть нас хоть на фото увидят" - открыли выставку о войне в Донбассе
Представили ракетный комплекс &quot;Нептун&quot;. Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Российский казак Зверев пополнил &quot;бригаду 200&quot;: фото &quot;призывника&quot;
Российский казак Зверев пополнил "бригаду 200": фото "призывника"
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
Видео
Все видео
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2664
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6597
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1377
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 октября 2019
Просмотров: 279
Ціна крові
"Перший, хто пробачає, – найсильніший; перший, хто забуває, – найщасливіший", – трапилася якось на очі фейсбучна мудрість. "Це може ...
суббота, 12 октября 2019 11:55

Дело Маркива: в Италии объяснили приговор украинцу

1 Комментировать
Дело Маркива: в Италии объяснили приговор украинцу
Украинский военного 30-летнего Виталия Маркива осудили в Италии до 24 лет в тюрьме. Его обвинили в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли во время войны в Донбассе 5 лет назад. Фото - uatv.ua

Суд присяжных итальянского города Павии распространил 11 октября мотивационную часть приговора украинскому солдату Виталию Маркиву. Присяжные считают, что солдат Национальной гвардии Украины активно способствовал умышленном убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска.

Судьи констатируют, что обвиняемый в тот день, 24 мая 2014, на горе Карачун, со своей боевой позиции видел керамическую фабрику Zeus Ceramica и имел хороший визуальный контроль железной дороги, у которой в овраге погибли итальянец-фотограф Андреа Роккелли и россиянин Андрей Миронов, сообщает Радио Свобода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский предложил Италии пересмотреть дело нацгвардейца Маркива

"Маркив, выполняя функцию руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижения журналистов по направлению поезда, начал действовать, "стреляя во все, что двигалось в радиусе двух километров , и похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и войска (ВСУ)", - пишут присяжные в тексте-мотивации приговора.

Суд присяжных Павии решился утверждать что "Маркив выполнял явно незаконный приказ, который нарушает положения IV Женевской конфенция 1950 по защите гражданских во время войны". Судьи отвергли аргументы стороны защиты, указав, что не были предоставлены веские документальные доказательства или свидетельства, которые опровергали причастность солдата к инциденту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива

Свидетельство украинских военных на процессе названы неопределенными, противоречивыми. Описывая в мотивационной части место трагического события, судьи, как и в материалах досудебного следствия, продолжают говорить об инциденте "в условиях гражданского конфликта в Украине, где правительственные войска противостояли пророссийским сепаратистам". Ведущими свидетелями судьи назвали француза Ругелона - "надежный свидетель" и итальянку Морани - "журналистку-профессионала".

Сторона защиты изучает текст мотивационной части приговора и в течение следующих полутора месяца есть время для подачи обжалования решения суда.

30-летний Виталий Маркив с двойным украинско-итальянским гражданством более двух лет находится под стражей в миланской тюрьме. 12 июля его приговорили к 24 годам неволи за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли во время войны в Донбассе 5 лет назад. Он отрицает свою причастность к гибели иностранных репортеров на Донбассе и настроен обжаловать решение суда первой инстанции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Маркива: в Италии объяснили приговор украинцу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Пивной фестиваль начался с королевской свадьбы

Самое читаемое
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 28323
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту 1 Просмотров: 20664
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы Просмотров: 12627
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
4
 Просмотров: 11871
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
 2 Просмотров: 10801
Донбасс
Выборы на Донбассе можно будет провести только через несколько лет - Марчук
Выборы на Донбассе можно будет провести только через несколько лет - Марчук Просмотров: 90
Сообщили последние новости Донбасса
Сообщили последние новости Донбасса Просмотров: 486
"Пусть нас хоть на фото увидят" - открыли выставку о войне в Донбассе
"Пусть нас хоть на фото увидят" - открыли выставку о войне в Донбассе
9
 Просмотров: 1746
Рассказали, как переселенцам оформить развод, если супруги по разные стороны линии разграничения
Рассказали, как переселенцам оформить развод, если супруги по разные стороны линии разграничения
 Просмотров: 108
Война на Донбассе: военные рассказали о ситуации
Война на Донбассе: военные рассказали о ситуации Просмотров: 504
Больше всего комментируют
3
Зеленский назвал свою ошибку в должности президента
3
У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг
2
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
2
СМИ откопали "чек" из пресс-марафона Зеленского
2
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Голосов: 1900
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua