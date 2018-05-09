Даже пес офигел: у сети высмеяли парад в Донецке

Машину "министра обороны" т.н. ДНР, что принимал парад облаяли собака

В центре оккупированного Донецка состоялся так называемый "парад победы". По улице Артема прошли подразделения боевиков и военная техника.

Российско-оккупационные войска щеголяли еще советской военной техникой. Также ресурсы боевиков сообщают, шо в марше принимал участие парадный расчет из оккупированной Россией части Грузии - Южной Осетии, которая не признана в ООН. Потуги боевиков вызвали насмешки в соцсетях.

"Это вам не фигли-мигли, а цельной парадный расчет...", "Где наша дальнобойная артиллерия?", "Надо было испытать Ольху (новая украинская ракета - Gazeta.ua)"? - пишут пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пингвины воевали: шествие "Бессмертного полка" пройдет в Антарктиде

Не обошлось без конфузов. УАЗ "министра обороны" т.н. ДНР Владимира Кононова, который принимал парад под музыку композитора Александрова "Священная война", облаяла собака, бежавшая за машиной.

"Даже пес охренел", "Православная?", "Это дух Моторолы", - шутят в комментариях.

Заврешилось действо маршем т.н. "Бессмертного полка", на который согнали жителей всех районов города и близлежащих сел нести фото с портретами погибших участников Второй мировой войны а также боевиков.

Для репетиции "парада победы" в Донецке четыре раза перекрывали центральные улицы города. Дончане не понимают, зачем это было делать. Преобразование Дня победы в бал-маскарад не убрало проблему, которая не решается прохождением военной техники и маршами. Пожилые люди в "республиках" - даже оставшиеся в живых ветераны - в основном живут в недостойных условиях. Их дома - это полузаваленные домики или крошечные квартирки, которые не видели ремонта десятилетиями. Их борьба за жизнь - это кучи лекарств и часто - невозможность себя обслужить самостоятельно.