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вторник, 08 мая 2018 23:21

Пингвины воевали: шествие "Бессмертного полка" пройдет в Антарктиде

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  Шествие пройдет от въездных ворот полярной станции к круглому щиту с ее названим
Шествие пройдет от въездных ворот полярной станции к круглому щиту с ее названим

Шествие так называемого "Бессмертного полка" пройдет на станции Новолазаревская российской экспедиции в Антарктиде.

Об рассказал один из организаторов акции, врач-хирург станции Михаил Воронцов, передают российские СМИ.

"Каждый год с момента зарождения этой акции мы всей семьей ходили на "Бессмертный полк" в Петербурге. В этом году, раз уж День Победы пришелся на зимовку, мы подумали, чем хуже шестой континент, раз "Бессмертный полк" шагает по всей планете? До сих пор здесь еще не проводилось подобных мероприятий, наше будет первым. Начальник станции Юрий Нездеров одобрил наше предложение", - рассказал Воронцов.

По его словам, таблички с фотографиями родных, воевавших в годы войны, полярники подготовили заранее.

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На станции работает 32 человека, все они примут участие в шествии от въездных ворот станции до ее неофициального символа - большого круглого щита с изображением карты шестого континента.

Также сообщается, шо к празднованию присоединится группа ученых из индийской станции Майтри, расположенной рядом с российской. Индийские и российские полярники примут участие в праздничном обеде, а вечером их ждет салют.

Между тем новость об акции вызвала волну насмешек в соцсетях. "Пингвины тоже участвуют?", "А там была война? Деды воевали?", - пищуть пользователи.

Ежегодно 9 мая в России ура-патриотическая истерия достигает пика. Из праздника "со слезами на глазах" этот день превратился в путинской России на государственно-патриотический шабаш и инструмент продвижения "русского мира". Об этом пишет российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.

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