"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами

Ведущие концерта - Андрей Доманский и Анастасия Даугуле. Фото: inter.ua

Телеканал "Интер" в День победы 9 мая планирует транслировать концерт, в котором ведущие называют героев Украины "фашистскими преступниками".

Соответствующие отрывки обнародовал пользователь Thirteen в twitter.

У кадрах ведущая Анастасия Даугуле говорит о восьми миллионах украинцев, погибших от рук фашистских захватчиков.

"И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников", - отвечает ей ведущий Андрей Доманский.

"И пусть нам иногда кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. Нас - много, нас - сотни в этом зале и миллионы возле экранов телевизоров", - жестким голосом продолжает Даугуле.

Доманский отмечает, что "это мы ежегодно восстанавливаем памятники воинам, погибшим в войне с фашизмом".

У нас точно в стране идет война?

Посмотрите что на Интере будет 9мая. pic.twitter.com/bMGXLvozq5 — Thirteen 🔞 (@Thi1teenth) 7 мая 2018 г.

Запланировано участие в этом концерте скандальных Таисии Повалий и Владимира Гришко.

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"Интер" уже не в первый раз становится объектом скандалов. Телеканал находится в собственности украинских олигархов Валерия Хорошковского и Дмитрия Фирташа, а также гражданин Кипра Васула Константиноу. Еще 9% телеканала обладает бывший "регионал" Сергей Левочкин.