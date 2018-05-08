СБУ "потрясли" коммунистов: изъяли георгиевские ленты и фотографии Путина

Следователи СБУ провели обыски у представителей запрещенной в Украине Коммунистической партии.

Служба безопасности осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены.

Сотрудники спецслужбы провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей компартии.

Фото: ssu.gov.ua

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Во время следственных действий правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировались по заказу российских кураторов для распространения 9 мая.

Ко Дню памяти и примирения 8 мая, и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая украинский призвали почтить соотечественников, павших на всех фронтах Второй мировой войны и одеть символ памяти - красный мак.