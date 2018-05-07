Участница Евровидения из России пронесла Лиссабоном флаг ДНР

Представительница Москвы на Евровидении Юлия Самойлова 6 мая приняла участие в пропагандистской акции "Бессмертный полк". Вместе с членами российской делегации она пронесла по улицам города флаги РФ и российских наемников из ДНР и ЛНР.

Об этом сообщил председатель Союза Украинцев в Португалии Павел Садоха. Он наблюдал за акцией, сообщает "Громадське Радіо".

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По словам Садохи, в руках участников акции рядом с символикой боевиков также были национальные флаги Украины, Беларуси и Грузии.

Украинцы, которые живут в Португалии, также пошли на акцию. Однако, на их в футболках была надпись "Сохраняй спокойствие. Путин ху*ло ".

"Мы пошли на акцию, чтобы зафиксировать, кто там есть, какую использует символику и кто является организатором акции. На площади рядом с российскими флагами были флаги ДНР и ЛНР. У некоторых участников акции с флагами Украины мы спрашивали, действительно ли они являются украинцами. Они сказали, что нет. Были также флаги Грузии. Были флаги других стран, но люди, которые их несли, вряд ли были представителями этих стран", - рассказал Павел Садоха.

Фото: 24tv.ua

По словам председателя Союза украинцев, среди участников акции были португальские организации левого толка.

В акции приняли участие около 300 человек.

29 апреля в Лиссабоне стартовали репетиции участников Евровидения-2018. Всего участие в конкурсе принимают представители 43 стран. Два полуфинала и финал пройдут 8, 10 и 12 мая соответственно. Украину на конкурсе представит Melovin с песней Under the Ladder. Он выйдет на сцену последним.