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среда, 09 мая 2018 15:57

Украинские издания попадут под санкции за трансляцию военных парадов с ДНР и Москвы - Турчинов

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Автор: Facebook
  Председатель СНБО Александр Турчинов обещает санкции для СМИ, которые вели трансляцию парадов с ДНР и Москвы
Председатель СНБО Александр Турчинов обещает санкции для СМИ, которые вели трансляцию парадов с ДНР и Москвы

Секретарь СНБО Александр Турчинов предлагает ввести санкции против каналов, которые транслировали парад с ДНР. Письмо с соответствующим обращением он отправил в СБУ.

В своем обращении он заявил, что такие действия способствуют распространению пропаганды Кремля и способствуют популяризации террористов. Также они помогают изобразить войну против России как гражданскую - между инакомыслящими в Украине, сообщает Эспрессо.

"Тиражирование информационной яда, чтобы посеять раздор и уныние, и, подменив понятия, превратить освободительную войну в гражданскую - один из приоритетов гибридной войны, ведет против нас Россия. А в этом случае мы можем говорить и о вполне конкретное преступление - популяризацию террористической организации ", - отметил Турчинов.

Украинское издание "Корреспондент.net", которое связывают с олигархом Сергеем Курченко, вело на своем сайте прямую трансляцию военного парада в так называемой ДНР и из Москвы

Об этом содержится информация на сайте издания.Журналисты рассказали, что в ДНР в так называемом "Параде Победы 2018" приняли участие 1,5 тыс. человек. Также прибыли вооруженные части оккупированной Россией части Грузии - Южной Осетии. Ее журанлисты называют "непризнанной республикой".

В материале о параде в столице России журналисты расхваливали военное вооружение оккупанта.

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Представители Национального корпуса и Национальных дружин пришли к зданию телеканала "Интер" и требуют лишить канал лицензии из-за "системную антиукраинскую редакционную политику". Активисты требуют изъять "пропагандистские заявления ведущих" вечернего концерта к 9 мая.
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09
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