Националисты начали блокировать телеканал "Интер"

Представители Национального корпуса и Национальных дружин пришли к зданию телеканала "Интер" и требуют лишить канал лицензии из-за "системную антиукраинскую редакционную политику".

Активисты требуют изъять "пропагандистские заявления ведущих" вечернего концерта к 9 мая.

Обнародованы отрывки концерта телеканала Интер ко Дню победы 9 мая вызвали критику пользователей интернета через слова ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

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#ІнтерБудеНАШ . Або ставайте нормальним українським телеканалом, або - ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РОСІЯ! Націоналісти не дозволять російської пропаганди під прикриттям #9Травня pic.twitter.com/v3VQrftBLe

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає припинити спроби розколювати країну після того, як телеканал "Інтер" оприлюднив ролик, змонтований із концерту до Дня перемоги 9 травня. Новий ролик телеканалу регулятор назвав черговою маніпуляцією і танцями на ранах суспільства.