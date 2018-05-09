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среда, 09 мая 2018 09:00

Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
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Националисты начали блокирование телеканала «Интер»
Фото: twitter.com
Националисты начали блокирование телеканала «Интер»
Националисты начали блокирование телеканала «Интер»
Националисты начали блокирование телеканала «Интер»

Представители Национального корпуса и Национальных дружин пришли к зданию телеканала "Интер" и требуют лишить канал лицензии из-за "системную антиукраинскую редакционную политику".

Активисты требуют изъять "пропагандистские заявления ведущих" вечернего концерта к 9 мая.

Обнародованы отрывки концерта телеканала Интер ко Дню победы 9 мая вызвали критику пользователей интернета через слова ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає припинити спроби розколювати країну після того, як телеканал "Інтер" оприлюднив ролик, змонтований із концерту до Дня перемоги 9 травня. Новий ролик телеканалу регулятор назвав черговою маніпуляцією і танцями на ранах суспільства.

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09
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