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среда, 09 мая 2018 14:22

Охрана Путина грубо вытолкала ветерана

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Охрана Путина грубо вытолкала ветерана
Охрана Путина грубо вытолкала ветерана. Фото depo.ua

Охрана президента РФ Владимира Путина жестко оттеснила ветерана, который шел рядом с главой Кремля.

Соответствующее видео публикует на своей странице в Twitter Рустем Адагамов.

"Дед телевизор пересмотрел, думал Путин с народом", – шутят в комментариях к видео.

Стоит заметить, что это произошло во время прямой трансляции парада. Сразу после инцидента Путин остановился и сам подошел к ветерану.

"Дед стал кричать, не остановиться Путин просто не мог - рядом Вучич и Нетаньяху", - отметил сам Адагамов.

"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность, - сразу прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина.

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Практически каждый год парад на 9 мая в Москве сопровождается каким-то конфузом. Например, несколько лет назад прямо на Красной площади заглох новейший российский танк "Армата". Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к глав 10 государств, а в Грузии и Украине поздравил только граждан.

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