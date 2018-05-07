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понедельник, 07 мая 2018 10:25

Бал-маскарад на 9 Мая: боевики четвертый раз репетируют парад

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Сегодня в Донецке в четвертый раз перекроют центральные улицы города для репетиции "парада победы", который боевики устроят 9 мая.

Автор: Гордон
  Абсурд оккупантов: боевики четвертый раз репетируют парад до 9-го Мая
Абсурд оккупантов: боевики четвертый раз репетируют парад до 9-го Мая

Дончане не понимают, зачем четыре раза подряд репетировать проход техники и создавать неудобства жителям города, пишет "Сегодня".

"Или перекроют с 6 утра до часу дня самый центр, где транспортные развязки, где пересаживаются с одного маршрута на другой. Значит, будут опоздания на работу и люди по жаре будут пешком идти", - рассказал житель города Вячеслав Куркин.

К абсурдности жизни под "крылом" у оккупантов привыкнуть очень трудно и не хочется - говорят дончане. Они все еще пытаются удержать в памяти предыдущую, довоенную жизнь.

"Зачем детей на 9 Мая вдруг начали одевать в военную форму - ведь раньше такого не было? Что это за пристрастие к войне, ее почитание и даже какая-то любовь? Если воспроизводить образы солдат, то до конца - не только гимнастерки и погоны, но и протезы не забудьте, шрамы, увечья ... но в Донецке некоторые заигрались в войнушку и видят в ней не беду и смерть тысяч людей, а клоунаду, заработок, идеологическую иглу, на которой сидят голодные, безработные, все потерялившие сторонники квази-образований", - рассказал коренной житель Донецка Анатолий Крюченко.

Преобразование Дня победы в бал-маскарад не убрало проблему, которая не решается прохождением военной техники и маршами. Пожилые люди в "республиках" - даже оставшиеся в живых ветераны - в основном живут в недостойных условиях. Их дома - это полузаваленные домики или крошечные квартирки, которые не видели ремонта десятилетиями. Их борьба за жизнь - это кучи лекарств и часто - невозможность себя обслужить самостоятельно. Хорошо, если есть дети и внуки. Об одиноких стариков не принято вспоминать и говорить.

"На Путиловке (Киевский район Донецка, близкий к зоне военных действий) в 2014 году был случай - бабушка умерла от голода. Лежачая была. Все выехали из ее дома, с ее площадки, а соседи сверху и снизу и не знали, что в той квартире кто-то остался. Как-то так получилось, что несколько дней она пролежала сама, а когда спохватились, было поздно. Продуктов вообще не было у нее никаких. Очень дикая ситуация, и знаю, что не единственная, - поделилась жительница района Евгения Александровна.

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Никаких льготных и бесплатных лекарств пожилые жители Донецка не получают (скидку в 3% в аптеках вряд ли можно считать существенной помощью). Никаких волонтерских групп, подвоза воды и продуктов, организации поездок к врачам или на прогулку.

"Когда были волонтеры Ахметова, они привозили таким старикам продукты. Моя соседка получала, ей 90 лет было, и она еле-еле передвигалась. Когда привозили ей продукты, она кое-как готовила, что-то там из них пекла. А когда в том году перестали привозить, все ждала-ждала, ну и умерла, не дождавшись. Не от голода, а от старости, тоски. Знаете, которыми брошенными они себя сейчас чувствуют?" - рассказывает дончанин Александр.

Вместо реальной помощи пожилым, и тем более ветеранам - шоу ряженых, вместо продуктов и лекарств - наклейки на подъезды "Поздравляем с 9 Мая!" За пустым славословием боевиков о победах прошлых и будущих - судьбы победителей, которые вынуждены доживать свой век в нищете, но под крики внуков "Можем повторить!".

Оккупированный Донбасс не стоит освобождать по частям и постепенно - эта стратегия не сработает. В этом уверен Юрий Грымчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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