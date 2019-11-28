Чому ми повинні платити за державу окупанта - експерт Дмитро Снєгирьов

Під час вторгнення російських військ на Донбас беякі пенсіонерки допомагали окупантам. Вони працювали навідницями, чи шпигували на користь росіян. Фото: терористичні змі

Нельзя принимать закон о выдаче пенсий без справок ВПО, потому что тогда выплаты будут получать мошенники и боевики.

Верификация существует для того, чтобы знать, кто получает выплаты, говорит в комментарии Gazeta.ua сопредседатель общественной организации "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Мы не знаем точного количества пенсионеров, не знаем, кто жив, а кто умер", - говорит он.

Согласно законам Украины пенсионное обеспечение начисляется по месту жительства.

"В свое время я столкнулся со схемой коррупционного начисления пенсий. Речь шла о том, что даже при условии верификации и присутствия на территории Украины, деньги начисляли мертвым душам. Ситуация произошла в городе Изюм Харьковской области. Там в доме было зарегистрировано около 3 тыс. переселенцев, но когда приехали проверять, то оказалось, что дома нет. Ущерб составил примерно миллиард гривен", - рассказывает он.

Если законопроект примут, то это снимет с России, как государства-оккупанта, всю ответственность за обеспечение тех территорий.

"По Женевской конвенции именно государство-оккупант отвечает за оккупированные ею территории. Если этот закон, не дай бог примут, то мы выведем РФ с поля агрессора и тем самым переводим войну на Донбассе в рамки гражданского конфликта, чего россияне и добиваються. Это нельзя делать. Это также негативно повлияет на экономику Украины", - добавляет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия заявила о своих планах на Украину

Украина в свое время планировала выдавать пенсии через сотрудников организации Красного Креста. Не получилось, потому что они не являются банковским учреждением.

"Относительно идеи, чтобы боевики давали зеленый коридор коридор инкассатором - это полный бред. Нет никакой гарантии что деньги дойдут до адресатов.К тому же таким образом мы легитимизируем так называемые республики", - говорит он.

Единственный способ упростить процедуру получения пенсий - поставить социальные центры у КПВВ, но все равно человек должен лично приходить за деньгами.

"На пенсионное обеспечение ОРДЛО, если я не ошибаюсь, идет примерно 80 млрд грн. Почему мы должны платить за государство-оккупанта я не понимаю", - говорит он.

Перед тем, как принимать закон о выплате пенсий необходимо принять закон о запрете двойного гражданства.

"Сейчас 170 тыс. жителей оккупированных территорий имеют гражданство РФ. Почему мы должны платить пенсии гражданам другого государства? Если вы теперь россияне, то и пенсию должны получать в РФ. Россия, кстати настаивают на том, что на момент выдачи их паспортов, Украина обязана выплачивать этим людям пенсии. Так не может быть. Перед тем, как рассказывать о притеснениях жителей оккупированного Донбасса, надо позаботиться об уровне пенсионного обеспечения жителей мирной Украины ", - добавил он.

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, который должен позволить выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса без статуса переселенца. Законопроект 2083-д о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса зарегистрировали на сайте парламента.