Россия заявила о своих планах на Украину

На иллюстративному фото российские гибридные войска в Донбассе. Фото: Reuters

На "нормандской встрече" Москва надеется заставить Украину начать диалог с оккупантами.

Об этом, по своем выступлении перед слушателями Дипломатической академии МИД Киргизии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РБК.

По его словам Россия сформировала рамки, в основу которых легли минские договоренности.

"И договоренности минские предусматривают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. Мы слышали от прошлой администрации в Украине заявления о том, что они никогда не будут вести переговоры с Донецком и Луганском, уже слышали и от представителей новой администрации президента Зеленского . Обо всем этом пойдет речь на саммите в нормандском формате 9 декабря в Париже ", - подчеркнул Лавров.

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Он добавил, что на саммите в Париже от Зеленского ожидают его видение реализации минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече в нормандском формате. Об этом он заявил в понедельник в видеообращении. "Получили дату нормандской встречи, подтвержденную четырьмя странами - Украиной, Германией, Францией, Россией. Дожали. Молодцы. Это очень важно - разблокировать возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей. Восстановление нашего украинского суверенитета, территориальной целостности", - сказал глава государства .