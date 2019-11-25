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понедельник, 25 ноября 2019 18:18

Зеленский о нормандской встрече: "Готов"

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Зеленский о нормандской встрече: &quot;Готов&quot;
Зеленский называет будущую нормандскую встречу важной. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече в нормандском формате.

Об этом он заявил в понедельник в видеообращении.

"Получили дату нормандской встречи, подтвержденную четырьмя странами - Украиной, Германией, Францией, Россией. Дожали. Молодцы. Это очень важно - разблокировать возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей. Восстановление нашего украинского суверенитета, территориальной целостности", - сказал глава государства .

Зеленский напомнил, что встреча состоится 9 декабря.

"Она (встреча. - Gazeta.ua) очень важна. Начнем готовиться. Честно говоря, готовы. Но надо еще немного поработать", - заявил президент.

"К сожалению, теряем наших героев. Наших лучших. Чем быстрее мы сможем проговорить о прекращении огня, тем меньше пострадают наши люди", - добавил Зеленский.

"На прошлой неделе погиб наш герой, наш полковник Коростелев. Мои соболезнования семье, детям, жене", - сказал президент.

Украина обязательно вернет оккупированные Россией Крым и районы Донецкой и Луганской областей, заявил Зеленский.

"Надо заканчивать эту войну", - заявил президент.

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20 ноября прошлого полгода со дня вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины.

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