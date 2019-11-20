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среда, 20 ноября 2019 20:27

Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы

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20 ноября прошлого полгода со дня вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины.

Об первых шести месяцах его работы Gazeta.ua говорит с политическим обозревателем Леонидом Швецом.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Зеленского критикуют все. За что угодно. При этом совершенно отсутствует оппозиция, которая может претендовать на власть, говорит Леонид Швец.
Зеленского критикуют все. За что угодно. При этом совершенно отсутствует оппозиция, которая может претендовать на власть, говорит Леонид Швец.

Какое самое большое достижение президента?

Результаты парламентских выборов. Это его личный результат.

А как управленца?

Зеленский еще должен выстроить свою систему управления. Полгода пошли на врастание во власть. Поэтому трудно сказать, как он будет управлять через 2-3 года.

Старая система остается. Очень сопротивляется. И кто кого, пока не очень понятно. Есть большой соблазн начать управлять системой, это проще. Надежда остается, что Зеленский все-таки будет пытаться перестроить. С другой стороны, надежда как проколотая шина - воздух понемногу исчезает.

Пока Зеленский держит высокий уровень доверия. Говорили, через 2-4 месяца его начнут ненавидеть.

Сколько будет сохраняться этот кредит доверия?

Он на дистанции один. Исчезла популярная игра в рейтинги. А кто рядом? Доверие к Зеленскому понемногу спадает, а к кому растет? Ни к кому. Никого рядом так и не появилось. Зеленский закрыл историю с Порошенко, Тимошенко, Бойко. Не говоря о Ляшко, Смешко, Гриценко. Другие истории не появились.

Кстати, один из предварительных итогов правления Зеленского - отсутствие политика-Вакарчука. Это стало ясно уже сейчас.

Если ты бежишь по дистанции один, то тебя никто не догоняет, обгоняет. И это очень большая проблема.

Будто бы видим везде тотальную критику. Критикуют все. За что угодно. При этом совершенно отсутствует оппозиция. Которая может претендовать на власть. Которая пользуется хотя бы минимальной доверием общества. Ее нет, как и не стало после выборов.

Старая система остается и очень сопротивляется

Какие главные провалы?

Коммуникационный. Во время кампании они говорили "Да мы все сами журналисты, гениальные коммуникаторы". Может они и были "гениальными", когда работали со сцены, телеэкранов своих сериалов. Но в политической работе видим постоянные коммуникационные провалы.

Гибель командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, полковника Евгения Коростелева. Почему президент вовремя не вспомнил о потере? Что мешало? Сегодня во второй половине дня что-то, где-то сказал.

Кто проваливает роботу?

То, что вообще не справляется со своими обязанностями пресс-секретарь Мендель, это понятно. Причем с самого начала. Поставьте на ее место кого-либо другого - будет лучше. Хуже невозможно.

Может надо спрашивать с Тимошенко (заместитель руководителя Офиса президента. - Gazeta.ua), который частично отвечает за информационную политику.

Ясно одно, коммуникацию нужно строить с нуля. Потому что пока эта история очень печальная.

Как можете оценить команду президента?

Команды, как таковой, нет. Это наибольшая задача и проблема. Они даже сами не отрицают, что многого не знают и не умеют. Компенсировать не умение можно за счет других кадров, ресурсов. Пока этого не происходит успешно.

Много вопросов и к правительству. Правительственный кризис будет обязательно.

Как Зеленский должен строить отношения с правительством и Верховной Радой? На что этот треугольник сейчас похож?

Не разделяю панических заявлений типа "у них все валится, ничего не получается". Получается. Сколько было разговоров, что никто не проголосует за земельную реформу, "все пропало". Проголосовали. Не надо заблуждаться и думать: все, у них не получилось, они идут. Они только пришли. Со всеми своими недостатками, потенциальными ошибками, а может и преступлениями. Но с шансами. Шансы пока остаются. А рядом больше никого нет. Им никто не дышит в затылок. Никто не готов взять власть и сказать "У вас не получилось, давайте мы".

А разборки между Зеленским и Тимошенко в Facebook?

Опять возвращаемся к проблемам с коммуникацией. Делалась важное заявление, никто же не проанализировал. Зеленский сказал: время договорняков ушло. Но, как эстрадная звезда, он не удержался от того, чтобы не подколоть Юлию Владимировну. Вспомнить ее фигуру. И все забыли, что он сказал о договорняках и начали говорить, какой он не джентльмен. Хотя важна первая часть его сообщения.

"Нет договорняков и не будет". Важное заявление? Да. Подтверждается ли она? Пока еще нет. Вспомним о походах Портнова в Офис президента.

Но попытки быть другими еще не потеряно.

Нету договорняков и не будет " - заявление важное. Но пока Портнов ходит в Офис президента, оно не подтверждается

Что должен делать Зеленский, чтобы не потерять рейтинг?

Ему не хватает президентскости. Это комплексное качество. Которая сочетает имиджевые вещи. Насколько человек ведет себя, говорит как президент.

Зеленский пытается быть своим - "я ваш, я свой". А как только политик в Украине становится "чужим", его начинают ненавидеть. С другой стороны надо приобрести президентскости. Когда действие, слова, поведение ни у кого не вызывают сомнений - у этого человека власть и если он так сказал, то так и будет.

Решение должен принимать не Богдан. Они должны быть полностью завязаны на Зеленском.

Часто звучит от экспертов мнение - что имеет время до конца года. Есть ощущение - что это на самом деле?

Ну хорошо, заканчивается год. И что?

Кто эти политические структуры, игроки, на которых народ посмотрит и скажет: "О. Володька иди, лучше они". Нет таких даже на расстоянии 45% процентов.

Тогда что его ожидает потом, в 2020-м?

Зеленского ждет тяжелый год. Сейчас повестка дня немножечко просела. С парламентом свою задачу выполнил, правительство более или менее сформировал. Со временем кто-то из Кабмина уйдет, возможно и премьер. Но сейчас программу проголосовали и год Гончарука есть. С земельным вопросом тоже более-менее решили.

Сейчас все внимание Зеленского сосредоточено на нормандском формате. Даже нейтральный результат будет результатом. Оттуда нельзя уйти с минусом. Ни в коем случае. Это запрещено. Надо хотя бы закрепить статус-кво. Сказать: "Вот, увидели Путина, понимаю - дальше хода нет". Нормандский формат завершит первый период восхождения Зеленского к власти.

А потом наступит вопрос: а что дальше? Это уже будет больший период. Нужны будут задания на 2-3 года вперед, стратегическое мышление. Нужно будет давать ответ на вопрос: что такое новая Украина в международном плане. Потому что импичментских слушаниях в США звучит: коррумпированная страна. С этим надо что-то делать. При том, что США на некоторое время нам не будут помогать, сосредоточатся на своих выборах. Поэтому Зеленскому надо будет показать свою президентскость на международной арене. То, что считалось сильной стороной Порошенко. У Зеленского она пока слабая.

Внутри страны Зеленский должен показать, что он гарант изменений.

В следующем году увидим развитие уголовных дел. Могут присадить и президента-предшественника.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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