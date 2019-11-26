Будем платить пенсии в ОРДЛО - парламент готовит законопроект

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, который должен позволить выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса без статуса переселенца.

Законопроект 2083-д о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса зарегистрировали на сайте парламента.

Данный законопроект предусматривает предоставление жителям ОРДЛО, которые из-за этого не платили страховые взносы права докупить стаж без применения санкций.

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В случае потери документов предоставлять возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;

Отменить обязательную регистрацию пенсионеров как переселенцев.

Выплатить задолженности по пенсиям без срока давности, сейчас действует лимит - 3 года.

Текст законопроекта на сайте отсутствует.

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо считает, настало время исправлять ошибки, прощать и просить прощения у жителей Донбасса.

"Это самый сложный для меня вопрос, потому что больнее всего, наверное. За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, живущих на подконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины — и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть что им сказать", — заявил Сивохо, пишет Укринформ.