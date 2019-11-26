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вторник, 26 ноября 2019 13:56

Конвенция по правам ребенка не работает - Денисова

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Конвенция по правам ребенка не работает - Денисова
Дети остаются без защиты перед войной. Фото: Зеркало недели

Из-за российской агрессии почти 200 тыс. детей из Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свой дом вместе с родителями.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на международной конференции "по обеспечению прав ребенка в условиях вооруженного конфликта", которая началась в Киеве, сообщает Укринформ.

"Почти 200 тыс детей покинули территорию своего проживания и вынуждены адаптироваться к новым условиям. Безработица родителей, проживание в арендованном жилье, смена школы. Дети теряют свое детство. Это происходит из-за военной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины.Из-за временной оккупации некоторых районов Донецкой и Луганской областей, из-за временную оккупацию АР Крым мои дети и внуки тоже покинули свой дом ", - говорит она.

Она добавила, что 36 тыс. Детей пострадали от российской вооруженной агрессии. Также почти 25 тыс. детей живут и учатся в "серой зоне", а 177 учебных заведений оказались в зоне обстрелов.

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"Дети испытывают сложные травмы, отсутствует доступ к медикаментам и соответствующих медицинских ресурсов. Ежедневно они живут в страхе за свою жизнь и будущее", - отметила омбудсмен.

Она отметила, что в такой ситуации конвенция ООН о правах ребенка неэффективно защищает детей на практике.

"Обеспечение прав и наилучших интересов ребенка являются первоочередными задачами государства, однако реализация этой задачи невозможна, когда государство сталкивается с вооруженным конфликтом. Опыт Украины свидетельствует: ни одна страна мира не может быть уверена в том, что беда войны ее обойдет", - заявила Денисова.

25 ноября вооруженные формирования России 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

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