Пуля оккупантов ранила гражданскую женщину

25 ноября оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: www.ukrinform.ua

25 ноября вооруженные формирования России 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 2 обстрелы. в районе ОТУ "Север" - 6.

К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Оккупанты цинично вели огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Марьинка. Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей полуторагодовалой дочерью. Пуля пробила женщине грудную клетку и попала в левое плечо. По оценкам врачей, состояние раненой стабильное.

В Киев прибыл новый борт с ранеными украинскими военнослужащими. Бойцы нуждаются в переливании крови и обезболивающих препаратов.