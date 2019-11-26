Боевики устраивают провокации близ зоны разведения в Богдановке

Украинцев в зоне разведения войск обстреливают, провоцируя на ответ. Фото: Анна Чапала

Позиции украинских военных обстреливают из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Таким образом оккупанты провоцируют украинских защитников на огонь.

Об этом сообщили в пресс-службе Штаба ООС.

Утром 26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 2 обстрелы из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших позиций вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Огонь велся со стороны Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости к участку разведения №3 в селе Богдановка.

"Таким образом, российские оккупанты, пытаясь вызвать огонь накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске, хотят обвинить нашу страну в нарушениях Минских договоренностей. Это очередной раз подчеркивает коварство действий российско-оккупационных войск и попытки дискредитировать Украину перед мировым сообществом", - говорится в сообщении.

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Объединенные силы огонь в ответ не открывали.

25 ноября вооруженные формирования России 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.