"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса. Фото: МК

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо считает, настало время исправлять ошибки, прощать и просить прощения у жителей Донбасса.

"Это самый сложный для меня вопрос, потому что больнее всего, наверное. За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, живущих на подконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины — и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть что им сказать", — заявил Сивохо, пишет Укринформ.

По словам советника, государство должно не разжигать войну, а залечивать раны.

"Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. Уже скоро вы сами увидите - о каких проектах я говорю", - добавил советник.

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Советник главы СНБО Сергей Сивохо планирует "лечить раны" между Украиной и оккупированным Донбассом. Советник главы СНБО добавил, что важно также упростить процедуру прохождения контрольно-пропускных пунктов, выплатить пенсии жителям оккупированных территорий и гармонизировать работу с переселенцами.