Бывший шахтер рассказал, как открыл первый в городе барбершоп

Фото: Предоставлено Андреем Синельником

Чтобы открыть барбершоп надо арендовать просторное помещение, сделать ремонт с лаконичным дизайном и хорошим освещением. Лучше выбирать дорогую кожаную мебель и профессиональные инструменты для работы. В общем, на все нужно около 500 000 гривен.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 31-летний Андрей Синельник из города Покровск Донецкой области. Парень имеет почти 10 лет подземного стажа работы в шахте и высшее образование горного инженера. В октябре 2018 года Андрей открыл первую в городе мужскую парикмахерскую "Барбершоп "Barbados".

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"С 18 работал на шахте, как мой папа и дед. Захотел сменить работу, но не знал чем конкретно хотел бы заниматься, - вспоминает Андрей, - Жена подарила сертификат на прическу и стрижку бороды в барбершопе в Днепре. Но на тот момент бороду сбрил. В шахте нельзя было носить ее носить. Сертификат лежал в столе и ждал своего часа. Когда уволился, отпустил бороду и вспомнил о подарке. Появился прекрасный повод поехать в город, подстричься и погулять с женой".

Автор: Предоставлено Андреем Синельником Учился мастерству в киевском барбершопи. Занятия продолжались почти 2 месяца и стоили 12000 грн

Андрею понравилась атмосфера и идея заведения, захотел открыть что-то подобное и в Покровске. Но решил сначала поехать учиться у профессионалов. Нашел курсы барберов в Киеве, записался и поехал на учебу. Занятия проходили в столичном барбершопе почти 2 месяца и стоили 12 000 грн. На время обучениям попросился пожить на квартире у друга.

"С пятой стрижки начало выходить как надо, тратил все меньше времени на работу. Если раньше надо было два-три часа на прическу, то сейчас максимум час, - рассказывает Андрей, - Были мысли остаться в столице и поискать работу. Но дело было под Новый год, поэтому вернулся домой на праздники. А потом решил попробовать работать в Покровске. Приглашал друзей и знакомых к себе в квартиру на стрижки. И всем понравилось. Дома зарождался такой себе барбершоп".

Автор: Предоставлено Андреем Синельником По бородой надо отдельный уход, специальные косметические средства стоят 450 грн

В января 2018 года Андрей зарегистрировался как частный предприниматель. Нашел небольшое помещение 5 на 5 метров и начал договариваться за аренду. Но услышал о программе "Украинский донецкий куркуль" от Донецкой областной государственной администрации, где давали до 500 000 грн предпринимателям из области. Решил попробовать написать бизнес-план и подать заявку на конкурс проектов.

Поддержали Андрея только со второго раза. На развитие барбершопа выделили 246 000 грн. Деньги потратил на оборудование: инструменты для стрижки, мужские кресла, телевизор, кожаный диван, освещение, стойку администратора. Дополнительно вложил 84 000 грн собственных средств. Это было одно из условий конкурса. Однако, парень отмечает, что этих денег не хватило. На все расходы потребовалось около 500 000 грн.

Автор: Предоставлено Андреем Синельником Дизайн заведения придумали самостоятельно, ремонт делали своими силами

"На свой страх и риск нашел другое помещение на 64 квадратных метров в торговом центре. Я не знал точно, получу ли грант. За аренду нужно платить около 3000 гривен в месяц. Когда узнал, что выделят деньги из областного бюджета, начал делать там ремонт. Не нанимал дизайнеров, делали все сами, - вспоминает Андрей, - Долго думали над названием. Барбадос - предложила мама. Там даже история острова связана с бородой. С португальского слово переводится как "бородатые" из-за длинных корней фикусов, что растет на остове и бородатого населения".

28 октября 2018 года в Покровске официально открылся барбершоп "Barbados". Первыми клиентами были друзья Андрея. Сейчас в день приходит около 10 мужчин на стрижку, около половины из них - подстричь и оформить бороду. 90% всех посетителей - постоянные клиенты с Покровска и соседних городов. Почти все - молодые люди около 30 лет.

Автор: Предоставлено Андреем Синельником Андрей выиграл грант и получил 246 тысячи грн на покупку оборудования

Стоимость самой стрижки - 150 грн, оформление бороды - 100 грн. На одного клиента выделяют один час. Сначала мужчине моют голову и бороду, а потом подстригают. В работе использует профессиональные инструменты. Машинка для стрижки, триммер, набор ножниц и бритва стоят по 4000 грн. Дополнительно каждый месяц покупает расходные материалы для дезинфекции инструментов.

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"Барбершоп - это мужской уголок, где мужчин стригут мужчины. Здесь нет розовых стен и позолоты, как в обычном салоне красоты, - отмечает Андрей, - Мужчины приходят с фотографиями звезд футбола и актеров, просят сделать стрижку как у них. Или как-то интересно выбритые полосу или асимметрично подстричь. Надо быть немного психологом, найти подход к каждому. Не все прически можно сделать, многое зависит от роста волос и формы головы. Некоторые интересуются, как лучше отрастить бороду, какую форму сделать и вместе со мной начинают ее отращивать".

Автор: Предоставлено Андреем Синельником 90% всех посетителей - постоянные клиенты с Покровская и соседних городов.

По словам Андрея, за бородой надо специальный уход. Нельзя ее мыть обычным шампунем, потому что волосы становятся жесткими. Для фиксации можно использовать бальзам, для ухода - специальное масло. Эти средства продают в барбершопе Андрея. Набор из масла и бальзама стоим 450 грн.

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"Напарник тоже бывший шахтер, раньше приходил стричься ко мне. Он несколько раз даже ездил на заработки в Польшу, но не хотел там оставаться. Предложил ему поехать выучиться и прийти ко мне работать, - рассказывает Андрей, - Масштабная реклама барбершопа пока не нужна, потому что не хватает еще одного мастера. Лучше всего работает Инстаграм, где публикуем фото нашей работы. Все социальные сети ведет женщина".

В планах Андрея - развитие барбершопа и создание собственной сети заведений.

Автор: Предоставлено Андреем Синельником На прическу и стрижку бороды выделяют час, и 1,5 часа, если надо подстричь еще и бороду

31-летний Андрей Синельник из города Покровск Донецкой области по образованию горный инженер. С 18 лет работал в шахте, имеет почти 10 лет подземного стажа работы. В октябре 2018 года парень открыл первую в городе мужскую парикмахерскую "Барбершоп "Barbados".

Минимальные затраты на материалы для изготовления кожаных ремешков - около 200 гривен. Этих денег хватит на несколько метров прочной нити, пару видов кожи, нож, клей и шило. Продавать готовые изделия можно через социальные сети и англоязычные сайты. Но надо быть готовым к высокой конкуренции.