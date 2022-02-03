Было жарко. ОБСЕ отчиталась об обстрелах и взрывах на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала 193 нарушения режима прекращения огня. Фото: novyny.live

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на Донбассе 193 нарушения режима прекращения огня. Больше всего обстрелов и взрывов было в Луганской области.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ за 2 февраля.

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В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 118 нарушений режима прекращения огня, в том числе 20 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли рядом с участком разведения в районе н. п Золотое в районе н. п. Раевка.

В Раевке наблюдатели слышали 35 выстрелов из стрелкового оружия. В оккупированном Первомайске и н. п. Березовское слышали взрывы. А в н.п. Калиново-Борщеватое были слышны и взрывы, и выстрелы.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли в районах Широкино, Авдеевки, н. п. Гранитное.

В районе Широкино слышали взрывы боеприпасов и взрывы неизвестного происхождения. В районе Авдеевке были слышны выстрелы крупнокалиберных пулеметов. В Ясиноватой, Петровском, которые неподконтрольны украинскому правительству, слышали многочисленные очереди из стрелкового оружия. В районе Гранитного наблюдатели слышали 7 выстрелов.

За прошедшие сутки, 1 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.