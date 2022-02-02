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среда, 02 февраля 2022 07:13

Оккупанты накрыли огнем Марьинку и Пески

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Оккупанты накрыли огнем Марьинку и Пески
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 1 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет, сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что в направлении Марьинки Донецкой области оккупанты били из ручных противотанковых гранатометов.

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Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на утро 2 февраля нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Командование усилило снайперскими парами подразделения оккупантов на Донбассе.

В частности, противник провел плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцированию ответного огня.

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