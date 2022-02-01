Оккупанты усиливают подразделения боевиков на Донбассе - разведка

Боевиков держат в постоянном напряжении. Фото: ГУР

Командование усилило снайперскими парами подразделения оккупантов на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"Командование ВС РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, противник провел плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня", - говорится в сообщении.

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Командование оккупантов продолжает удерживать личный состав в постоянном напряжении. Это приводит к ухудшению его морально-психологического состояния. За прошлые сутки из-за неуставных взаимоотношений погибли двое боевиков. Один получил тяжелое ранение.

Командир разведгруппы группировки боевиков "Оплот" приговорен к девяти годам тюрьмы. Он воевал против украинских военных и активно участвовал в боях за Дебальцево в 2015-ом.