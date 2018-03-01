"Боялась, что нам устроят коридор позора" - журналистка вспомнила, как захватывали администрацию в Донецке

Боевики в захваченном помещении Донецкой администрации 3 марта 2016. Фото: Четвертая Власть

3 марта 2014, когда боевики захватили Донецкую обдержадминистрацию, люди просили о помощи. В СБУ на звонки заложников не отреагировали.

Как все происходило Gazeta.ua рассказала 48-летняя Татьяна Заровная, журналистка из Донецка.

"3 марта была там. Должна была писать о представлении нового главы администрации Сергея Таруты. В здание ворвались вооруженные боевики. Рядом со мной сидела донецкая журналистка. Начала звонить Наливайченко (Валентин Наливайченко, глава СБУ в марте 2014 года. - Gazeta.ua) и кричать, что нас взяли в плен. Он ответил: "Вы все преувеличиваете. Не так все страшно".

Сумасшедшего Губарева (Павел Губарев, сепаратист, лидер пророссийской организации "Народное ополчение Донбасса". - Gazeta.ua) за ручку привел на трибуну начальник милиции Роман Романов. Тот начал начал кричать, что за его спиной тысячи вооруженных людей.

Поняла, что надо как-то выбираться. Боялась, что журналистам устроят коридор позора, как было в Харькове (1 марта 2014 пророссийские активисты взяли штурмом Харьковскую облгосадминистрацию, где был штаб евромайдановцев. - Gazeta.ua). Примазалася к чиновницам и вышла с ними как сотрудница администрации. Идти с журналистами было опасно - требовали показать удостоверение. Мне не улыбалось, чтобы какой-то гопник за надпись "Газета по-украински" плюнул в лицо или сломал челюсть.

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После того пробыла в Донецке до 13 апреля 2014 года. За мной уже начали бегать сторонники Андрея Пургина (украинский сепаратист с пророссийскими взглядами, лидер и основатель общественно-политического объединения "Донецкая республика". - Gazeta.ua). Работала на митинге, когда некий "шкаф" с перекошенным лицом ткнул в меня пальцем еще и друзей своих начал звать. Поняла, что лучше не появляться на улицах ", - рассказала Татьяна.

6 апреля 2014 около 2 тыс. пророссийских митингующих собрались на пл. Ленина в Донецке. После окончания митинга прошли по ул. Артема к зданию Донецкой ОГА. Администрацию охраняла милиция. Начались схватки. Двум группам сепаратистов удалось прорваться во двор администрации и в само здание. С улицы в окно бросили гранату. Милиция отступила, а ОГА оказалась под контролем сепаратистов.