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понедельник, 02 сентября 2019 17:53

Бойцы 53-й бригады достойно отреагировали на ночной обстрел оккупантов

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Бойцы 53-й бригады достойно отреагировали на ночной обстрел оккупантов
Враг открывал огонь в сторону украинских позиций с крупнокалиберного стрелкового вооружения, АГС и СПГ. Фото: скрин с видео

В ночь на 31 августа враг обстрелял позиции украинских подразделений неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Майорское". И получил ответ.

Незадолго до обстрела командир опорного пункта Юрий получил информацию из перехваченного радиообмена оккупантов. В ней речь шла о подготовке провокаций в районе ответственности его подразделения. Об этом сообщает пресс-служба 53-й бригады.

"Враг планировал в течение ночи обстреливать наших бойцов, чем надеялся отвлечь от их диверсионно-разведывательной группы, - говорит командир. - Группа планировала проникнуть вглубь наших позиций и взять"языка", желательно офицера Вооруженных сил".

После закрытия КПВВ и наступления темноты враг открыл огонь в сторону украинских позиций с крупнокалиберного стрелкового вооружения, АГС и СПГ.

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"Мы дали адекватный ответ. Завязался интенсивный бой. Наши Наблюдатели заметили через тепловизор движение в лесополосе. Несколько наших огневых точек перенесли огонь в направлении лесополосы, чем заставили врага отказаться от планов и покинуть "серую зону". Во время боя ни один украинский военный не будет пострадал. Потери врага пока уточняются".

Бойцы, которые служат на опорных пунктах, говорят, что враг пытается спровоцировать украинскую сторону закрыть КПВВ из-за обстрелов. И назвать виновным за это Украина. Такими действиями российские оккупанты продолжают подстрекать местное население против украинских военных.

2 сентября украинская сторона начала демонтировать последнее укрепления со своей стороны у моста в Станице Луганской. И готова к началу работ непосредственно на разрушенной участке моста. Зато боевики не только не разбирают свои, но и укрепляют то, что есть.

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