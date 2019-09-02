Боевики окапываются возле моста в Станице Луганской

У моста в Станице Луганской украинские военные нашли 31 мину. Фото: https://dn.depo.ua

2 сентября украинская сторона начала демонтировать последнее укрепления со своей стороны у моста в Станице Луганской. И готова к началу работ непосредственно на разрушенной участке моста.

Зато боевики не только не разбирают свои, но и укрепляют то, что есть, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Одновременно с демонтажем укреплений на этом участке столкновения подразделения Объединенных сил оборудуют опорные пункты. Военные отмечают, что в случае обострения ситуации на участке разведения №1 Объединенные силы дадут адекватный ответ.

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О том, что разминирование моста в Станице Луганской начнется 1 августа, договорились в Минске. При разминировании участка украинские военные нашли 31 мину. 21 сентября 2016-го участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе населенных пунктов Золотое, Станица Луганская и на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов. В соответствии с соглашением, украинская армия и боевики в районе КПВВ должны отойти от занимаемых позиций на 1 ки вглубь.