Боевики продолжают обстрелы - есть раненые и погибший

В течение суток террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня.
"Во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие доставлены на лечение в военные госпитали", - говорится в сообщении пресс -центра Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз совершил обстрелы.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было два обстрела.
Во время транспортировки от полученных ранений скончался один из военных, которые сегодня попали под огонь противника.
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