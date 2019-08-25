Боевики продолжают обстрелы - есть раненые и погибший

Террористы совершили 7 обстрелов. Фото: УНН

В течение суток террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня.

"Во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие доставлены на лечение в военные госпитали", - говорится в сообщении пресс -центра Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз совершил обстрелы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было два обстрела.

Во время транспортировки от полученных ранений скончался один из военных, которые сегодня попали под огонь противника.