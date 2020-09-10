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четверг, 10 сентября 2020 15:53

Боевики прицельно обстреляли украинскую позицию, где должна была быть инспекция

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Боевики прицельно обстреляли украинскую позицию, где должна была быть инспекция
Враг открыто провоцирует украинских воинов, говорят в ООС

В четверг, в 14:15, российские оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи поселка Шумы в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей Общего центра по контролю и координации и ОБСЕ.

Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. В то же время Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки.

Однако благодаря оперативности украинских разведчиков действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Ранее Офис президента сообщал, что в районе поселка Шумы состоится совместное с российскими оккупантами инспектирование.

Впоследствии глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о временной отмене инспекции.

По его словам, Россия выдвинула новые требования, грубо нарушающие договоренности.

Тем временем решение об инспекции вызвало возмущение среди общественности. Возле дома, где живет президент Владимир Зеленский, запланирована акция протеста.

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