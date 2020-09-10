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четверг, 10 сентября 2020 10:23

Возле госдачи Зеленского будет протест

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Возле госдачи Зеленского будет протест
Власть прибегает к инспекциям с оккупантом после "перемирия" со смертями украинских бойцов. Фото: Ян Доброносов, Facebook

Участники Движения сопротивления капитуляции придут на 19:00 10 сентября к госдаче в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский.

"Совместная с оккупантами инспекция позиций ЗСУ - преступление против государства и сдача национальных интересов. Это после сознательного срыва операции по вагнеровцам, после "перемирия" со смертями бойцов и перед встречей советников стран "нормандской четверки" с участием Ермака (руководитель Офиса президента. - Gazeta.ua).

Все это шаги на уничтожение нашей Независимости.

Капитуляцию надо остановить здесь и сейчас", - анонсируют организаторы протестной акции.

Местом сбора участников протеста назначен ТЦ "Магелан" возле станции метро Теремки.

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Ранее Офис президента заявил, что участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы в Донецкой области с участием оккупационных боевиков РФ.

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Дата
10
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