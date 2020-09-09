Участники ТКГ вместе с боевиками будут инспектировать участок, который те угрожали обстрелять

9 сентября состоялось внеочередное заседание ТКГ в формате видеоконференции. Фото: Facebook / Леонид Кравчук

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.



"Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции", - сообщает пресс-служба Офиса президента.



ОБСЕ подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

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Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что сегодняшний день дает надежду на выполнение режима прекращения огня и в дальнейшем всеми сторонами.



"С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в рамках "нормандского формата", которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей", - подчеркнул он.

Боевики 5 сентября угрожали совершить обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы. Утверждали, что украинская армия якобы обустраивает новые траншеи вопреки условиям перемирия.