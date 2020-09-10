Кравчук заявил о срыве инспекции на Донбассе через новые требования России

Инспекция в районе срыва "тишины" временно отменяется через новые требования РФ. Фото: Facebook / Леонид Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, про временную отмену инспекции позиций ВСУ. Дипломат обвинил Россию в нарушении достигнутых договоренностей в ходе заседания ТКГ.

"Российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы (9 сентября, - Gazeta.ua), в том числе: посещение новых точек, осуществление фото - и видеофиксации, подписание совместного протокола. Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности ", - говорится в обращении Кравчука к ОБСЕ.

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Кравчук отметил, что из-за срыва договоренностей, украинская сторона внесла предложение перенести инспекцию вблизи поселка Шумы к обсуждению чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания ТКГ. Оно должно быть созвано в кратчайшие сроки.

9 сентября на срочном заседании ТКГ Украина согласилась проинспектировать вместе с представителями координатора от ОБСЕ участок позиций ВСУ возле поселка Шумы в Донецкой области.