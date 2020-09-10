Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе

Турчинов заверил, что любой военный преступник, который появится в зоне ответственности Объединенных сил, должен быть уничтожен или задержан. Фото: Facebook / Александр Турчинов

Экс-секретар СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что большего преступления и национального унижения, чем позволить "проверять" украинских военных тем, кто их убивает, трудно себе и представить.

"После того, как российско-террористические группировки очередной раз безнаказанно обстреляли украинские позиции, убили и ранили наших бойцов, не получив адекватного ответа, ничтожные марионетки Кремля позволили себе выдвигать абсурдные "ультиматумы" и угрозы", - написал он в Facebook.

Турчинов подчеркнул, что украинская власть, вместо того, чтобы поставить на место преступников, через представителей ТКГ унизительно предложила им "проинспектировать наши позиции".

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"Любой военный преступник, который появится в зоне ответственности Объединенных сил в соответствии с действующим законодательством должен быть уничтожен или задержан", - заверил экс-ссекретар СНБО.

"Ни Зеленский, ни его представители в ТКГ, ни подчиненные ему силовики не имеют права перечеркивать нормы Конституции и украинского законодательства, разрушая основы национальной безопасности, открывать для врага наши позиции и унижать защитников страны", - добавил Турчинов.

Он отметил, что вместо решительного ответа агрессору, действующая власть, прячась за разговоры о "мире", навязывает украинцам ползучую капитуляцию.

9 сентября состоялось экстренное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором украинская сторона согласилась на совместную инспекцию в районе поселка Шумы на Донбассе с участием оккупационных боевиков РФ.