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среда, 10 ноября 2021 11:44

Боевики подогнали "Грады" к линии разграничения

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Боевики подогнали &quot;Грады&quot; к линии разграничения
Украинская сторона СЦКК выявила нарушение разведения. Фото: Минобороны РФ

Украинская сторона СЦКК обнаружила шесть единиц ракетных систем БМ-21 "Град" на расстоянии до 10 км от линии разграничения.

Это нарушение правил отвода, сообщает штаб ООС.

"Грады" обнаружили в районе поселка Нижняя Крынка возле Макеевки Донецкой области с помощью беспилотников.

В районе Степного Луганской области обнаружили два траншеекопателя. Боевики обустраивали позиции у линии разграничения.

Оккупанты пытались препятствовать деятельности СЦКК. Беспилотник миссии атаковали средствами радиоэлектронной борьбы. Служащих задерживали на блокпосте.

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"В результате этих препятствий СММ ОБСЕ не удалось выявить и установить действительное количество вооружения и боевой техники вооруженных формирований РФ, которые находятся за пределами определенных районов и линий отвода. Поэтому приведенные в отчете данные не отражают настоящих масштабов развертывания боевой техники вооруженных формирований РФ на захваченных ими территориях", - говорится в сообщении.

Пентагон наблюдает за скоплением российских войск на границе Украины. Об этом сказал на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

Он призвал Россию соблюдать Минские соглашения, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и соблюдать прозрачность в собственных действиях.

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Дата
10
ноября

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