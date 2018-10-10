Боевики обстреливают зону ООС: двое украинцев погибли, один ранен

В зоне ООС обострения. Фото: Сегодня

За 10 октября в зоне ООС погибли двое украинских военных.

Они подорвались на взрывном устройстве, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Один из пострадавших военнослужащих получил ранение в районе Бахмутской трассы.

С 7 до 18 часов российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскоми соглашениями, - сообщают в пресс-службе.

В дневное время российские боевики использовали для обстрела гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Неспокойно было в следующих населенных пунктах: Крымское, Золота, Майское, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединский.

Обстрел зафиксировали вблизи Майского опорного пункта и Гнутово. Противник использовал минометы калибра 120-го и 82 мм. Также задействовали противотанковые ракетные комплексы и боевую пехоту.

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За сутки 9 октября боевики 14 раз открывали огонь из запрещенного вооружения. Под обстрелами погиб один украинский воин, двое получили ранения.