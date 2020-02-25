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вторник, 25 февраля 2020 20:21

Боевики не прекращают обстрелы: последние новости с Донбасса

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Боевики не прекращают обстрелы: последние новости с Донбасса
Боевики 3 раза обстреляли украинских военных. Фото: Molbuk.ua

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Два обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Талаковкой - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин, неподалеку населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно: в районе Катериновки - с 120-мм миномета - 10 мин", - говорится в сообщении.

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Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинские военные уничтожили мощным ударом позицию боевиков. Из нее наших военных обстреливали из запрещенных видов вооружения.

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25
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