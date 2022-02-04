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пятница, 04 февраля 2022 21:17

Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
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Российские оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и не пропускали патруль Миссии на неподконтрольные Украине территории.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил вечером 4 февраля.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сопровождалась препятствиями вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В районе Павлополя боевики обстреляли БПЛА малого радиуса из стрелкового оружия. Также во время полета БПЛА испытал влияние помех сигнала GPS.

Наблюдатели отметили, что обстрел БПЛА оккупантами и влияние средств РЭБ имело целью воспрепятствовать работе Миссии в выявлении нарушений по отводу вооружения и военному присутствию в зоне безопасности.

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"Выявлены новые фортификационные сооружения в районах Клинкино и Самойлово. Указанный факт свидетельствует о дальнейших мерах по усовершенствованию фортификационного оборудования позиций 1 АК вооруженных формирований Российской Федерации", - отметили в штабе.

Кроме того, русские наемники установили самодельное металлическое заграждение. Оно заблокировало проезд в направлении Васильевки. Таким образом, патруль ОБСЕ не мог добраться до жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры в районе Крута Балка.

"Указанные действия свидетельствуют о систематическом использовании российскими оккупационными войсками жизненно важной гражданской инфраструктуры для сокрытия мест и районов размещения тяжелого вооружения и военной техники" , – подчеркнули в ООС.

2 февраля ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 193 нарушения режима прекращения огня. Больше всего обстрелов и взрывов было в Луганской области.

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Дата
04
февраля

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