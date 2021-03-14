"Близкое окружение президента объединяется с Медведчуком": неделя в 5 цитатах

9 марта люди собрались у столичного "Президент отеля" на акцию "Нет съезду судейской нечести". Протестовали против избрания 4 членов Высшего совета правосудия и судьи Конституционного суда до принятия парламентом прозрачной процедуры. Фото: Gazeta.ua

Gazeta.ua предлагает вспомнить уходящую неделю в ключевых цитатах.

Шевченко появился тогда, когда считали, что Украина - это прошлое. Когда Гоголь создал для империи красивую эпитафию Украины: миф о сказочном или героическом прошлом, которое никогда не вернется. И тут вдруг на место эпитафии приходит совершенно другая фигура мысли и эмоция - регенерации. Шевченко показал ее как грандиозное кино. Сделал так, чтобы все эту минувшую-и-будущую Украину увидели и почувствовали

, - написал в фейсбуке философ Владимир Ермоленко 9 марта в 207-ю годовщину с рождения Тараса Шевченко.

Было ожидание, что Украина выполнит свою часть работы, расследуя его (Игоря Коломойского. - ред.) криминальную активность в Украине. С ПриватБанка было фактически украдено миллиарды долларов вкладчиков

- сказал экс-спецпредставитель Госдепа США в Украине, директор Института Маккейна Курт Волкер во время public talk в Киеве 11 марта. Так ответил на вопрос об ожиданиях США относительно дальнейших шагов Украины после внесения Коломойского в американский санкционный список.

Аваков лично согласовывал преследования меня с генпрокуроршей Венедиктовой. А их союзником против меня выступил Медведчук. С 2019 года на его каналах ежедневно требовали меня посадить. К приговору против меня он также может быть причастен. Ведь в войне государства против гражданского общества заинтересована московская орда. Близкое окружение президента объединяется в борьбе против нас с Медведчуком. Я не понимаю, почему Зеленский молчит? Почему позволяет этому произволу существовать? Он не видит, как упомянутые персонажи фактически развязывают войну против него же самого?

- общественный деятель Сергей Стерненко 11 марта написал третье письмо из одесского СИЗО. Находится в нем с 23 февраля, когда Приморский райсуд Одессы приговорил его к 7,3 года тюрьмы с конфискацией половины имущества.

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В 2008 году СНБО принял решение, что в течение двух месяцев Кабинет министров должен был предложить законопроект, который бы регулировал вопрос выхода Черноморского флота Российской Федерации (из Крыма - ред.) в 2017 году. Этот законопроект по неизвестным нам причинам не был разработан. Мы считаем, что это был первый кирпич, который начал разрушать всю систему нашей безопасности

, - говорит 11 марта на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства, при которых подписали Харьковские соглашения в 2010 году: "Есть отдельное поручение выяснить обстоятельства, каким образом 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ сочтет необходимым, должна возбудить дела по 111 статье - госизмена".

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Мы будем просить его (Владимира Зеленского, - ред.) идти на второй срок. А как он решит, это уже его личное решение

, - сказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия на брифинге после съезда партии 13 марта.

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