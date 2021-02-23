"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко

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- Понятия не имею, выйду ли к вам после оглашения приговора. Хочу поблагодарить всех. Это очень вдохновляет бороться дальше и не сломаться. Какое бы решение ни было, мы не проиграем, - говорит общественный активист Сергей Стерненко утром 23 февраля у Приморского суда Одессы. В 10.00 здесь начинается заседание, на котором ему произнесут приговор по делу о похищении, нападении с целью завладения чужим имуществом и хранении оружия.





8 сентября 2015 года Стерненко - в то время лидера одесского "Правого сектора" - арестовали по подозрению в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн. У него дома провели обыск. Активист добровольно выдал полиции пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый шумовой пистолет. Щербич заявляет, что его били, пытали и требовали отказаться от депутатского мандата. "Правый сектор" и ряд других организаций сообщали о нем правоохранителям - руководил ячейкой пророссийской партии "Родина" и участвовал в организации групп титушек на протесты в Киеве во время Революции достоинства.

В помещение с Сергеем пропускают несколько десятков человек. Среди них - народные депутаты Оксана Стефанишина, Гео Лерос, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В течение часа у суда - уже несколько сотен человек со всех концов страны: из Одессы, Киева, Днепра, Ивано-Франковска, Краматорска. Накануне те, кто собрался ехать собственными авто, предлогали в фейсбуке подвезти желающих. Кроме того, друзья Стерненко организовали два микроавтобуса из столицы.

Из колонок звучит музыка. Время от времени в громкоговоритель кричат ​​"Слава Украине!" - в ответ раздается "Героям слава!"

Готовый текст решения вдруг не зачитали. Взяли паузы четыре дня, чтобы подготовить другое. Ясно, без звонка из Киева не обошлось

- Люди приехали со всей Украины. Это замечательно, что подтягиваются регионы. Киев мы отстояли. Осталось отбить остальное, - говорит адвокат Виталий Коломиец. Он защищает Стерненко по другому делу - его обвиняют в умышленном убийстве Ивана Кузнецова. Защита настаивает на самозащите во время третьего покушения на Сергея за несколько лет.

- Когда мы почитали обвинительный акт по делу Щербича, подумали, это прикол, - продолжает Коломиец. - Стартовый пистолет? Фигня какая-то. Похищение титушки? Черт какой-то из Антимайдана написал заявление, чтобы Сергея пресонули. А сам не приходил на заседание, прятался от суда. Мы ждали в пятницу 19 февраля приговора. Понятно, оправдательного - пустое дело, другого быть не может. Поэтому Сергей поехал сам. Уже готовый текст решения вдруг не зачитали и перенесли на сегодня. То есть взяли паузы четыре дня, чтобы подготовить иное решение. Ясно, без звонка из Киева не обошлось.

Николай Хоменко из Днепра приехал в Одессу поездом, взял на работе выходной:

- Должен был поддержать Сергея. Считаю его героем Украины. Власть идет по беспределу. У нас - не Россия. Нельзя допускать, чтобы страна скатилась к тому, что не откроешь рот в свою защиту и своих друзей. Происходит немыслимое для страны двух Майданов. Как участник оранжевой революции и Революции достоинства - я должен быть здесь.

Труханов и мусора хотят показать, что в Одессе они могут делать все, что хотят, и им за это ничего не будет

- Обещал Сергею приехать, когда дойдет до ключевой точки в его деле. Он сказал, что дошло - и я здесь, - говорит основатель волонтерского фонда помощи армии "Повернись живим" Виталий ДЕЙНЕГА.

- Думаю, дело Стерненка, как большинство политических дел в этой стране, завершится ничем. Все у него будет хорошо. Вопрос в том, какое количество нервов и времени это у него займет.

Кто стоит за политическим преследованием Стерненка?

- Геннадий Труханов (мэра Одессы активист называет заказчиком нападения на себя. Мол, помешал построить ему в городском саду возле улицы Дерибасовской 8-этажный ТРЦ. - ред.) и мусора. Хотят показать, что в Одессе они могут делать все, что хотят, и им за это ничего не будет. Мусора - это отдельная нация в этой стране. Есть украинцы, крымские татары, русские и есть мусора. Такой внутренний украинский этнос со своими интересами.

Что делать?

- Бесконечно реформировать. Потому что сейчас на груди написано "полиция", а внутри - мусарка. Хотя нынешние патрульные - уже значительно лучше, чем были участковые. Гляди, и следаки станут лучше. А там, может, и Авакова поменяют лет так через 50. Если серьезно - можно будет сказать, что реформа МВД состоялась, когда там перестанут брать бабки. Если полиция будет выполнять свои обязанности, а не зарабатывать на том, что они их выполняют или не выполняют. Это ключевое. Но быть порядочным мало. Надо профессионально расследовать дела, в том числе такие, как три покушения на Стерненко.

Одесситка Алла Бойко эмоционально обсуждает дело с высоким пожилым человеком. Поправляет сиреневую шапку и лямки рюкзака в цветных слонятах.

- Сергея судят несправедливо, по липовым делам, - говорит. - Потому что он - патриот, умный, юридически подкованный, за ним идут люди. Многие украинцы его слушают и поддерживают. Нашей власти мешают такие личности. Считаю, за это его судят.

Председатель Солидарной молодежи Одессы Марина Бойко держит плакат с надписью "Aвакoff черт".

- Мы с друзьями сегодня здесь, чтобы защитить Сергея Стерненко от не добросовестного правосудия, - говорит активистка. - Показываем, что гражданское общество против давления политического. Против того, чтобы Офис президента или какие-то портновы навязывали преследование патриотов нашей стране. Мы наблюдаем. Все видят, что здесь происходит.





Волонтер Роман Синицын курит в черных солнцезащитных очках.

- Видим абсолютно политическое дело. Шитое белыми нитками, - говорит. - Якобы Сергей кого-то похитил ради 300 гривен и имел при себе оружие, хотя речь идет о стартовом пистолете. Думаю, это дело напрямую связано с другим делом против Сергея. Это метод давления. На прошлой неделе судья не зачитал приговор, долго не выходил из совещательной комнаты - это прямой маркер того, что у нас до сих пор существует телефонное право. На оправдательный приговор надеяться не приходиться. Политические последствия преследования Стерненко будут. Рано или поздно это выльется в широкие протесты. Это как снежный ком: Антоненко, Стерненко. И это на фоне отсутствия у нас правоохранительной системы как таковой, огромного кризиса справедливости. Люди не чувствуют себя защищенными полицией, уверены в коррумпированности судов и прокуратуры. Это все может иметь плохие последствия и для ряда должностных лиц, и для силовиков. Мы провалили судебную и правоохранительную реформы. Это уже очевидно.

Около 12.00 судья Виктор Попревич объявляет приговор: виновен, 7,3 года лишения свободы с конфискацией половины имущества. В зале выкрикивают "Позор!"

Стерненко задерживают в зале суда. После этого он обвиняет генерального прокурора Ирину Венедиктову, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и мэра Одессы Геннадия Труханова в давлении на судью, через которое он якобы переписал оправдательный приговор. Президент Владимир Зеленский их покрывает, добавляет:

- Если что-то со мной случится в СИЗО, это будет личная ответственность президента Украины Владимира Зеленского. Это продолжение политики заключения людей по указанию сверху.

Если что-то со мной случится в СИЗО, это будет личная ответственность президента

Из суда выходит девушка с громкоговорителем, просит протестующих разделиться.

Большинство обходят суд - идут к заднему двору. Неизвестно, из которого выхода Сергея вывезут в следственный изолятор. Люди кричат ​​"Стерненко - волю!" Взрываются несколько петард. Полиция призывает сохранять спокойствие. "Мусора!" - кричит толпа. Соседним переулком шагает подразделение из нескольких десятков спецназовцев, замирает в 20 метрах от митингующих. Те сгрудились у ворот суда. Кто-то ломает кусок старого асфальта и складывает камни кучей. "Отнес назад, у нас мирный протест!", - кричит юноше мужчина постарше.

Между тем около 12.40 Сергея Стерненка вывозят из суда в СИЗО с центрального входа.

Люди понемногу расходятся.

- Это кривосудие. Политический процесс, - говорит народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. - Судья Попревич - единственный согласился прочитать приговор, исправленный с оправдательного. Потому что сам находится на крючке. В свое время отпустил директора базы отдыха "Виктория", где был пожар с погибшими, и тот не понес ответственности. Но судья - исполнитель. Это вина Венедиктовой, Татарова, Труханова. И полная вина Банковой, которая фактически сейчас закрывает патриотов. Сегодня у нас уже за решеткой Андрей Антоненко. Теперь - еще и Сергей Стерненко.

Вечером митинги в поддержку Сергея Стерненко проходят в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Днепре, Ивано-Франковске, Полтаве, Ровно, Тернополе, Одессе, Черновцах, Кропивницком, Ужгороде, Запорожье, Кривом Роге, Сумах, Житомире, Хмельницком, Мелитополе, Чернигове , Дрогобыче, Херсон, Николаев.

Адвокаты Стерненка готовят апелляцию. Просят перевести его в СИЗО Киева, поскольку в Одессе ему не безопасно.

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Что не так с обвинением, объясняет адвокат Маси НАЙЕМ: - норма Уголовного кодекса по хранению оружия отсылает к определенному закону, который должен устанавливать порядок обращения с ней. За нарушение именно этого закона и должна наступать уголовная ответственность, но ни сейчас, ни в 2015-м такого закона в Украине не было. А если бы и существовал, а пистолет Сергея был огнестрельным, а не стартовым, то его должны были освободить от ответственности как лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие. По похищению обвинение основывается исключительно на показаниях самого потерпевшего и предположениях прокурора. Из предоставленных суду доказательств вообще не усматривается, что Щербича кто-то похищал и что к этому как-то причастен Стерненко. Кроме того, срок давности для привлечения к ответственности по этой статье составляет 5 лет и истек 25 апреля 2020-го. Никоим доказательством не подтверждено и то, что у Щербича после "похищения" отобрали какие-то деньги. Следовательно, обвинение является неправомерным и противоречит Конституции и УПК Украины.



