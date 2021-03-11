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четверг, 11 марта 2021 10:16

Асеев: "Не мечтаю вернуться в Донецк. Он для меня потерян" - самое важное в журнале "Країна"

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"Не мечтаю вернуться в Донецк. Он для меня потерян, - говорит в интервью журналу "Країна" Станислав Асеев, журналист, писатель, бывший политзаключенный. - Даже если вернем эту территорию, многие там будут нас ненавидеть. Я делал репортаж из макеевских кладбищ. Там сотни надгробий, погибших за "республику", за Россию. Можно разминировать земли, вывести российские войска и технику. Но что делать с людьми, которые приносят цветы и георгиевскую ленту ежегодно на поминальную неделю к своим родителям или сыновьям? Есть те, кто ждет Украину. Но вряд за 7 лет войны там сохраняется мощный украинский сегмент".

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Подробности читайте в журнале "Країна" №10 (563) от 11 марта 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Дата
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