Американская разведка прокомментировала стягивание войск РФ к границе Украины

Москва продолжает усиливать свое долгосрочное военное присутствие в Крыму. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Присутствие возглавляемых Россией войск на Донбассе остается реальным инструментом принуждения для Кремля. Даже если Москва решит осуществить деескалацію своего конвенционного военного поведения, перспективы решения конфликта в краткосрочной перспективе являются маловероятными.

Вооруженные силы РФ стали "экзистенциальной угрозой" для Америки, заявил глава Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье в письменных показаниях предоставленных комитету Сената по вооруженным силам.

"На Крымском полуострове, в дополнение к недавнему размещению сил, Москва продолжает усиливать свое долгосрочное военное присутствие, чтобы сдержать морские и воздушные операции Запада, быть способной к проекции военных сил в регион, и заявить о решимости удерживать полуостров", - также сказал глава Разведуправления.

Комментируя характер военного присутствия РФ у границ Украины ранее в этом месяце, Беррье говорил, что действия России были "частью продолжающейся кампании заставить Украину уступить требованиям Кремля".

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Россия объявила о развертывании новой 20-й мотострелковой дивизии в Камышине и Волгограде - в непосредственной близости от границ с Украиной. На полигоне под Воронежем Россия до сих пор держит лагерь боевой техники 74-й мотострелковой бригады Центрального военного округа. По официальной версии, бригада в сентябре примет участие в маневрах "Запад-2021".