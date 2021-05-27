"Я добровольно пошел. Чтобы Украина была" - фермер "Дед" семь лет воюет на Донбассе

Украинский защитник с позывным "Дед" семь лет участвует в российско-украинской войне. Освобождал Кременную, Рубежное, Лисичанск Луганской области.

Позывной Всеволоду из Закарпатья дали сослуживцы, потому что он самый старший в подразделении, пишет пресс-служба Операции объединенных сил.

Мобилизован в первую волну в апреле 2014 года мужчина попал служить в одно из механизированных подразделений. Участвовал в боях на Луганском направлении.

"Мы тогда находились вблизи Камышного, это такой поселок вплотную к границе Ростовской области РФ. Вражеская артиллерия лупила с российской территории, - рассказывает он. - Я добровольно отправился воевать. Чтобы Украина была. А мог бы, как некоторые, сидеть дома и пахать земельку".

Автор: Пресс-служба Операции объединенных сил Старший солдат на позывной "Дед" имеет на Закарпатье ферму. Семь лет хозяйством руководят его жена и дочь

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Фактически все семь лет старший солдат Всеволод проходит службу в одном и том же подразделении.

В гражданской жизни он - фермер. На Закарпатье имеет большое хозяйство, которым занимаются жена и дочь. Держат скот, обрабатывают виноградник. Надеется, что попадет домой на молодой урожай ягод и сам будет делать вино.

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Будущий муж дочери также служит - в Нацгвардии, рассказывает военный.

"Как вернется со службы, будет свадьба. А я здесь за ним присматриваю. Тот в пехоту записался, и мы вместе служим. Поэтому у нас фактически все мужчины в семье - защитники Украины", - говорит Всеволод.

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К 2025 году Вооруженные силы Украины планируют укомплектовать кадровыми военнослужащими на 80-90%. Боевые военные части будут пополнять резервистами без объявления мобилизации.