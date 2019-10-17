2 тысячи выстрелов в минуту: армейцы показали, как учатся стрелять из зениток

Более сотни военнослужащих подразделений охраны в течение трех суток тренировались в стрельбе по наземным и по воздушным целям из зенитных установок ЗУ-23, ЗПУ и крупнокалиберных пулеметов ДШКМ.

Обучение проводили на базе Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине.

Зенитчики провели боевые стрельбы по трем различными упражнениям для каждого вида вооружения.

"Цель - приобретение практических навыков во владении оружием и эффективном применении средств непосредственного прикрытия объектов и сил. Мы получили достаточное количество боеприпасов, что позволило эффективно провести индивидуальную подготовку личного состава, повысить динамику боевой работы расчетов средств непосредственного прикрытия ", - отметил ТИО заместителя командира Воздушного командования '' Запад '' по боевой подготовке полковник Александр Нечипорук.

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Функция подразделений охраны ВСУ - охрана и оборона порученных объектов: штабов, воинских частей, складов вооружения, взлетно-посадочных полос аэродромов и военной техники в местах развертывания и др.

ЗУ-23-2 - советская 23-мм спаренная зенитная установка. Ее скорострельность 2000 выстрелов в минуту. Разработана в конце 1950-х годов для поражения воздушных целей на высотах до 2,5 км и легкобронированных целей до 2 км. Широке распространения привело к тому, что без этой установки практически не обходились войны последнего времени, в том числе гражданские войны в Ливии и Сирии. Украинские установки находятся в частях, воюющих на Донбассе. ДШКМ - модернизированный 12,7-мм станковый крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина образца 1938 года. Во время Второй мировой войны использовался как зенитный, как оружие для поддержки пехоты, устанавливался на бронетехнику и малые корабли (в том числе торпедные катера). По опыту войны в 1946 году пулемет модернизирован (изменена конструкция узла подачи ленты, крепление ствола). В ходе войны на Востоке Украины пулеметы ДШК используют обе стороны конфликта - как украинские военные, так и российские террористы. В декабре 2015 года украинскими волонтерами была создана крупнокалиберная снайперская винтовка на базе ДШК. При этом, винтовка может быть преоборудована обратно на пулемет. Украинские военные также совершенствовали пулемет. Инженеры спецподразделения "Хорт" разработали для него глушитель-пламегаситель. Украинские военные используют ДШК для обороны блокпостов и опорных пунктов. Устройство было разработано в нескольких модификациях и предназначено также для ночных и диверсионных операций. Звук выстрелов не исчезает полностью, но сильно меняется - это может сбить противника с толку.