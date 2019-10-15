Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль

Артиллеристам подразделения отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода передали отечественные бронированные автомобили "Варта".

"Надеемся, что специализированные автомобили значительно усилят возможности нашего подразделения", - отметил офицер, заместитель командира зенитно-артиллерийской батареи по вооружению лейтенант Михаил Дукин, пишет "АрмияInform".

Фото: АрміяІнформ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский уволил Кузьмука

Бронеавтомобиль "Варта" имеет специальное шасси высокой проходимости. Имеет линейку двигателей мощностью 270 и 300 лошадиных сил соответственно. На шоссе автомобиль разгоняется до 100 километров в час. Шведская бронесталь обеспечивает защиту от прямого попадания пули БЗ калибра 7.62 мм.

Киеву позволили закупать вооружение США для нужд ВСУ. Вместе с этим ПТРК Javelin могут быть размещены в любом регионе Украины,