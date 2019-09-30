Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков

Президент Владимир Зеленский в понедельник принял участие в тактико-специальных учениях органов МВД.

В мероприятии брали участие представители Министерства внутренних дел и иностранные делегации, сообщает "Укрінформ"

Учения проходят в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений - военная часть Нацгвардии в селе Старое Бориспольского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку

23-26 сентября президент Владимир Зеленский посещал США. После этого в Украине он ни разу публично не появлялся.